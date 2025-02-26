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Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi

Yeşilçam'ın yıldızlarından Müjde Ar, İstanbul Beşiktaş Akat Mahallesi'nde bir trafik kazası geçirdi.

Ekleme: 26.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
70 yaşındaki Müjde Ar, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. İstanbul Beşiktaş Akat Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir özel halk otobüsü, içerisinde Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ı taşıyan lüks otomobile çarptı. Kazada, her iki kişi de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Usta oyuncun sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

“Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir.”

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
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