Ferhat Göçer'den büyük isyan!

Asıl mesleği doktorluk olan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği cevaplarla gündem oldu."AZICIK DİNLEYİN"Sosyal medya hesabından bir takipçisinin "Ferhat Göçer dinlemesek de severiz, kraldır" paylaşımına, "Azıcık dinleyin, Block 3'ten neyim eksik?" şeklinde karşılık verdi."FERHAT GÖÇER Mİ KALDI"Bu yazışmaların altına bir başka kullanıcı da "Ağabey, sen de bir sus. Block3 dinleyeceğiz tabii ki… Ferhat Göçer mi kaldı?" diye yazdı.Göçer de "Vallahi incindim. ‘Block3 dinlemeyin’ demiyorum tabii ki. ‘Azıcık da beni dinleyin’ diyorum. Unutulmak koyuyor insana." diyerek sitem etti.