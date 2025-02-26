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Eski sevgilisine övgüler!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın 2018 yılında ayrıldığı aranjör Ozan Bayraşa hakkında konuştu. Eski sevgilisi hakkında konuşan ünlü şarkıcı, öve öve bitiremedi.

Ekleme: 26.02.2025 - 10:06 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Pop müziğinin dikkat çeken isimlerinden Simge Sağın, bu kez de eski aşkı hakkındaki açıklamasıyla gündem oldu.

Sağın, 4 yıl ilişki yaşadığı ve 2018 yılında yollarını ayrıldığı aranjör Ozan Bayraşa'yı övdü.

Eski sevgilisine övgüler!

"İŞ ARKADAŞI OLDUK"

Simge Sağın, 2018’de ayrıldığı eski aşkı aranjör Ozan Bayraşa hakkında, "Çok uzun yıllar önce duygusal beraberliğimiz vardı. Ondan sonra zaten üzerinden yıllar geçti. Çok iyi bir iş arkadaşı olduk. Birlikte çok güzel üretiyoruz, müzik yapıyoruz, yürüyoruz, çok eğleniyoruz hatta tatile de birlikte gidiyoruz.

Allah herkese bizim gibi ayrıldıktan sonra iyi arkadaş olmayı nasip etsin. Ozan benim özel hayat olarak bazı konulardan dolayı ayrılma durumumuz oldu ama müzikal olarak hiç ayrılmayı düşünemeyeceğim bir insandı, o yüzden yolculuğumuz devam ediyor. O çok yetenekli biri ve bu rüya hiç bitmesin istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Eski sevgilisine övgüler!
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