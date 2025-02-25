Yusuf Güney sevgilisini paylaştı!

Astral seyahat ve uzaylılarla yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.Uzun süre müziğe ara verdiğini açıklayan Yusuf Güney, yeni şarkısının çıkacağını duyurdu.Yayınladığı videoda aşkını da ilan eden ünlü şarkıcı, 'İşte size merak edilen sevdiceğim. Andromedalı sevgilim' yazdı.Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda yine ilginç açıklamalarda bulunan Güney, 2025 kehanetlerini açıklamıştı. Yusuf Güney yaptığı açıklamada, 'Özel bir bilgi olsun, çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş. Şu an Amerika'da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var' demişti.