Yeni sevgilisiyle Londra'ya gitti!

Emre Altuğ ile boşandıktan sonra aşk hayatına uzun bir ara veren ve hayatına kimseyi almayan 46 yaşındaki Çağla Şıkel, şu sıralar özel hayatıyla gündemden düşmüyor.Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’dan boşandıktan tam 8 yıl sonra gönlünün kapılarını avukat Nail Gönenli’ye açmıştı. Ancak iki kez ayrılıp barışan Şıkel’in bu aşkı kısa sürmüştü.Londra Moda Haftası için Londra’ya giden Çağla Şıkel ile kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilen sevgilisi Erinç Ulutürk, havaalanında görüntülendi.Şıkel, sevgilisi ile ilgili sorulara gülümseyip “Daha sonra tanışırsınız. Hava soğuk, lütfen müsaade edin, daha uygun bir zamanda konuşuruz.” diye yanıt verdi.Şıkel, sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddialarına ise “Eğer 15 yaş küçükse benim 60 yaşında olmam gerekiyor.” diyerek sitem etmişti.