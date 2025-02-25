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Kilolu halinden eser kalmadı!

Uzun zamandır kilolarıyla konuşulan dünyaca ünlü isim Selena Gomez yine bir anda değişen görüntüsüyle gündeme geldi.

Ekleme: 25.02.2025 - 15:28 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
Aşktan yana yüzü gülmeyen güzellerden Selena Gomez, uzun zamandır müzik yapımcısı Benny Blanco ile büyük aşk yaşıyor.

Nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atan Selena Gomez yine bir anda değişen görüntüsüyle gündemde.

FAZLA KİLO KALMADI

Ödül geceleirnde boy gösteren ve şıklığıyla tam puan alan yıldız isim, verdiği kilolarla da çok konuşuldu.

Gomez’in neden ve nasıl bu kadar zayıfladığı merak konusu oldu.

Bir yandan çok mutlu bir ilişki yaşayan bir yandan da kariyerinde yükselişe geçen Selena Gomez için birçok iddia ortaya atıldı.

Uzun yıllardır Lupus hastalığıyla boğuşan hatta durumu hayatını tehdit edecek hale gelince 2017’de böbrek nakli olan Selena Gomez, yıllardır sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

Geçen yıl kasım ayında artık görüntüsü ve kilosu hakkında konuşulmasından bunalan yıldız isim bir TikTok videosu yayınlamış, sonradan videoyu silse de yaşadığı bu kilo değişimlerinin sebebini anlatmıştı.

Kilolu halinden eser kalmadı!

Kilolu halinden eser kalmadı!
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