  • USD: 36,39 - 36,45
  • EURO: 38,11 - 38,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ersin Korkut'un son hali korkuttu!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldız isimlerinden Ersin Korkut, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Korkut, son paylaşımıyla takipçilerinden yorum aldı. Ünlü oyuncuyu görenler, "abi sen nerelerdesin" yorumunda bulundu.

Ekleme: 25.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni olan ve ÇGHB ile yıldızı parlayan Ersin Korkut, devamında birçok projede yer aldı.

Korkut'un performansı ile arttırdığı seyirci kitlesi, Survivor ile iyice büyüdü.

Şimdilerde ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, son haliyle merak konusu oldu.

47 yaşındaki Ersin Korkut'un son hali, sosyal medya hesabında ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapan Korkut'a birçok beğeni ve yorum geldi.

Kimi takipçisi "yaşlanmışsın" derken, kimi ise ekrana dönmesini istedi.

İşte son hali...

Ersin Korkut'un son hali korkuttu!

Ersin Korkut'un son hali korkuttu!
CHP’nin şaibeli kurultayı için flaş gelişme! Lütfü Savaş ifade verdi
Bakan Kacır: TSE, bugüne kadar 572 helal uygunluk belgesi düzenledi
'8 bin 500 yeni ekip arkadaşımızı istihdam edeceğiz'
TSK'dan operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş’ta çöp yığınları oluştu! İlçe sakinleri sosyal medyada paylaştı
Yılmaz Tunç: Her yıl 60 bin hükümlü ve tutuklu meslek sahibi oluyor
MİT'ten Suriye-Lübnan sınırında operasyon: Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı
Maydonoz Döner operasyonu FETÖ’cüleri rahatsız etti! Paylaşımlar örgüt bağlantısını gözler önüne serdi
Starbucks’ta kriz! Yüzde 30’u kaldırılacak
Sahte sigortalılar denetim altında: Milyonlarca lira ceza kesildi
Mesut Özil'in AK Parti'ye katılması dünya basınında
8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, 74 şüpheli yakalandı
Konser soruşturmasında gözaltı: Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü göz altına alındı
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma soruşturmasında yeni gelişme
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklanacak! Gözler mahkeme heyetinde İşte istenen cezalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: Kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışacağız
Yunan basını yazdı: ABD, Dedeağaç'taki askeri üssünü kapatacak
Fahrettin Altun'dan kongre mesajı
Bakan Kurum talimat verdi! Çorum şehidinin baba evi yeniden inşa edilecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Hastaneye gidecekler dikkat: Muayene ücretleri değişti! İşte yeni fiyatlar

Hastaneye gidecekler dikkat: Muayene ücretleri değişti! İşte yeni fiyatlar

Uzmanlar noktayı koydu: Sabah duş almak mı, akşam duş almak mı? İşte en sağlıklısı…

Uzmanlar noktayı koydu: Sabah duş almak mı, akşam duş almak mı? İşte en sağlıklısı…

Kar bitti, o geldi! İstanbul'da yeni tehlike...

Kar bitti, o geldi! İstanbul'da yeni tehlike...

300 bin dolarlık uçan araba yola çıkıyor! İlk test görüntüleri yayınlandı

300 bin dolarlık uçan araba yola çıkıyor! İlk test görüntüleri yayınlandı

1 Nisan’da başlıyor! Araç satışlarında e-Devlet zorunluluğu geliyor

1 Nisan’da başlıyor! Araç satışlarında e-Devlet zorunluluğu geliyor