Ünlü çift boşanıyor mu?

Magazin dünyasının olaylı isimlerinden şarkıcı Dilan Çıtak son dönemde hem babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı kavgayla hem de son dönemdeki iddialı pozlarıyla gündeme geliyordu.3 yıl önce evlenen Dilan Çıtak ve Levent Dörter şaşırtan bir karar aldı. “Evde ikimiz de birbirimizi dinliyoruz. Orta yolu muhakkak buluyoruz." diyen Dilan Çıtak, eşinden boşanma kararı aldı."UYUYAN GÜZEL"Dilan Çıtak, paylaşımında "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor." yazdı.Levent Dörter ise daha duygusaldı; "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir." dedi.Levent Dörter ayrıca eşiyle olan paylaşımlarını da sildi.