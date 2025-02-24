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Survivor'da bayıltan oyun! İsyan etti...

Survivor 2025 tüm hızıyla devam ediyor. İki ismin katıldığı Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu. Yağmur Banda'nın bayıldığı yarışmacıların birbirini çektiği oyuna Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil tepki gösterdi.

Ekleme: 24.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Survivor 2025'in ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar birbirlerini çekmeye çalıştı. Birbirlerine sırt kısmından bağlanan yarışmacılar ilerideki bayrağı almak için kıyasıya mücadele etti.

Survivorda bayıltan oyun Yiğit Poyrazın sevgilisi Yasmin Erbil tepki gösterdi

Mücadele sırasında ise kimi zaman korku dolu anlar yaşandı. Yağmur ile Almeda mücadele ederken Yağmur bir anda bayıldı. Takım arkadaşları hep beraber Yağmur'un yanına koşarken sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Yağmur kendine geldi. Yağmur yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

Survivor'da bayıltan oyun! İsyan etti...

Dilimi yutmak ile yutmamak arasında kaldım. Böyle gitti ya erkan, kafamı çok kötü vurdum.

YASMİN ERBİL'DEN TEPKİ

Sevgilisi Yiğit Poyraz'ı yalnız bırakmayan ve her seferinde yarışmayı izleyen Yasmin Erbil bu kez yarışmaya tepki gösterdi.Instagram hesabından paylaşım yapan Yasmin Erbil, "Daha sinir bozucu bir oyun olamaz" dedi.

Survivor'da bayıltan oyun! İsyan etti...
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