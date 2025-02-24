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Boşanma davasında ortalık karışıyor!

Eşine yaptığı ihanetle ve genç sevgilisiyle gündemden düşmeyen Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den boşanmak için kızlarının velayetiyle birlikte nakit para, İtalya'da ev ve villa talep ettiği öğrenildi

Ekleme: 24.02.2025 - 09:31 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Galatasaraylı Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara, bir hayli çekişmeli boşanma sürecinde bulunuyor.

Ayrılık kararı alan Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma davasında en çok çekişme yaşayacakları unsur, kızlarının velayeti üzerine olacak. Icardi de Nara da kızlarının velayetinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

WANDA NARA'NIN İSTEKLERİ

Mauro Icardi'den iki çocuğu bulunan Wanda Nara'nın anlaşmalı boşanmak için taleplerinin neler olduğu ortaya çıktı.

Şöyle;

- 500 bin dolar tazminat

- Milano'da bir daire

- Como Gölü kıyısında bir villa

- Kızların velayeti

Boşanma davasında ortalık karışıyor!

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