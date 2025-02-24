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Ayrılık iddialarını yanıtladılar!

Birlikte etkinliğe gelen iki ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan boşanma sorularına net cevap vermekten kaçındı.

Ekleme: 24.02.2025 - 09:25 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin evleri ayırdıkları ve boşanma kararı aldıkları konuşuluyordu. Çocuklarıyla etkinliğe katılan çiftin yanıtları ve tavırları sosyal medyada gündem oldu.

İkiz çocukları bulunan ekranların iki ünlü oyuncusu Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, son zamanlarda ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor.

Bir aydır aynı evde bile yaşamadıkları söylenilen Pelin Akil ve Anıl Altan, bu iddialar gündemdeyken çocuklarıyla birlikte etkinlikte boy gösterdi. Ünlü çift, kendilerine yönlendirilen 'Ayrılık' sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçındı.

"ÇOCUKLAR VAR"

Akil, kendisine yönlendirilen soru üzerine, 'Bunları konuşmak istemiyoruz şu anda' diyerek Anıl Altan'a 'Var mı söylemek istediğin bir şey?' dedi. Akil, çocukların yanında bu tarz soruların sorulmasından da rahatsız olarak "Sen bunları böyle konuşuyorsun da çocuklar şurada." diyerek muhabiri uyardı.

Altan ise, 'Biz çocukların yanında böyle şeyler konuşmuyoruz. Ailecek güzel vakit geçirmeye geldik.' dedi.

Ayrılık iddialarını yanıtladılar!
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