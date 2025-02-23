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Müstakbel geline bakın, ikiz gibiler!

Alp Navruz ile başrolünü üstlendiği Piyasa dizisinde Münevver karakterini canlandıran İlayda Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu, bu kez ablası Özge Alişan ile gündem oldu. 9 yaşında annesini toprağa veren Alişan'ın "Bana gözü gibi baktı" dediği ablasını görenler hayran kaldı. Özge Alişan güzelliğiyle beğeni toplarken abla-kardeşin benzerliği dikkat çekti.

Ekleme: 23.02.2025 - 09:50 Güncelleme: 23.02.2025 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Ateş Kuşları, Çukur, Seversin, Masumiyet, Piyasa gibi yapımlarda rol alan İlayda Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu, bu kez ablası Özge Alişan ile gündem oldu.
9 yaşında annesini kaybeden İlayda Alişan, yıllar önce verdiği bir röportajda ablasıyla ilgili şunları söyledi: 'Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük. Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik.

Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca gazetede çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle'
Alişan'ın 'Bana gözü gibi baktı' dediği ablasını görenler hayran kaldı. Özge Alişan güzelliğiyle beğeni toplarken abla-kardeşin benzerliği dikkat çekti.

İşte İlayda Alişan başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

Oğulcan Engin ve kardeşi
 Ateş Kuşları, Çukur, Seversin, Masumiyet, Piyasa gibi yapımlarda rol alan İlayda Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Müstakbel geline bakın, ikiz gibiler!

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