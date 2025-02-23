Gizem Karaca'dan bebek pozu!

2017 yılında Kemal Ekmekçi İle evlenen ve ardından İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabında hamileliği ile ilgili sık sık paylaşımda bulunan Karaca'dan yeni poz geldi. Spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Karaca, pilates yaparken verdiği karnı burnunda pozu Instagram sayfasında yayınladı.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturan ve İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu açıklamıştı.Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, hamilelik süreciyle ilgili sosyal medya hesabında sık sık paylaşımda bulundu.Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Karaca, pilates yaparken verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı.Ünlü oyuncu, paylaşımına "Göbeğimi içime çekmeden çalıştığım bir dönemdeyim" notunu ekledi.Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımda Gizem Karaca'nın büyüyen karnı dikkat çekti.Birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlanan fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi.Sosyal medya kullanıcıları, Karaca için "Hamilelik yakışmış", "En güzel anne adayı" yorumlarında bulundu.İşte Gizem Karaca'nın o paylaşımı...