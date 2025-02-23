Hadise, 'Fırtınam' adlı yeni şarkısının klibini müzikseverler ile paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkı ve klip sosyal medyayı ikiye böldü.Bir kısım beğenirken bir kısım eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Hadise'nin klibini överken Demet Akalın'ı hedef aldı.Sosyal medya kullanıcısı, şunları söyledi: "Hadise'nin son şarkısı Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akal'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!"Söz konusu paylaşımı gören Demet Akalın, Hadise ile kıyaslanınca küplere bindi.Yoruma cevap veren Akalın "Akal değil soyadım ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz" dedi.Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise şu sözlerle Akalın'a destek verdi: "Demet Akalın zirveye bam güm çıkarken Hadise Belçika'daki köyünde süt içiyordu.Kaldı ki bu saatten sonra Demo (Demet Akalın) dümdüz siyah ekranla klip paylaşsa onu dinleriz, sıkıntı yok. Kadın yıllar önce kendi ağızıyla demiş: Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı! Hadi sağdan anacım hadi"Bu yoruma da kayışız kalmaya Akalın, "Yahu bide bize ne. Sanki 30 hiti var gibi karşıma çıkmazlar mı" ifadelerini kullandı.