Çağla Şıkel güzelliğinin sırrını açıkladı

Her zaman fit görünümü ve güzelliğiyle dikkat çeken model Çağla Şıkel, yaşıtlarına parmak ısırtıyor.2 çocuk doğurmasına rağmen formunu hiç kaybetmeyen Şıkel, genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle kendine kayran bırakıyor.Şıkel'in yaşına ve doğum yapmasına rağmen bu kadar genç, güzel ve diri kalabilmesinin sırrı merak ediliyordu.Ünlü manken sonunda güzellik sırrını açıkladı.Şıkel, güzelliğini altın süte borçlu olduğunu açıkladı.Her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve balla hazırlanan altın sütü tüketen ünlü isim, formunu sporla da destekliyor.Altın süt, temelinde anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen zerdeçal bulunan, sıcak süt (veya bitkisel süt) ile çeşitli baharatların (örneğin karabiber, tarçın, zencefil) karıştırılmasıyla hazırlanan geleneksel bir içecektir.Bağışıklık sistemini güçlendirir.Anti-enflamatuar (iltihap önleyici) etkisi vardır.Sindirim sistemini destekler.Uyku düzenini iyileştirebilir.Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.1 su bardağı süt (inek sütü, badem sütü, Hindistan cevizi sütü vb.)1 çay kaşığı zerdeçal1 tutam karabiber (zerdeçalın emilimini artırır)1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)1/2 çay kaşığı tarçın1/2 çay kaşığı zencefilHazırlanışıSüt bir cezveye alınır ve kısık ateşte ısıtılır.Zerdeçal, karabiber, tarçın ve zencefili ekleyerek karıştırılır.Karışımı birkaç dakika ısıttıktan sonra ocaktan alır ve hafif ılındığında tüketilir.