  • USD: 36,31 - 36,37
  • EURO: 38,04 - 38,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çağla Şıkel güzelliğinin sırrını açıkladı

Türkiye'nin en ünlü modellerinden Çağla Şıkel, güzel ve dinç kalmasının sebebi olarak "altın süt"ü gösterdi.

Ekleme: 22.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Her zaman fit görünümü ve güzelliğiyle dikkat çeken model Çağla Şıkel, yaşıtlarına parmak ısırtıyor.

2 çocuk doğurmasına rağmen formunu hiç kaybetmeyen Şıkel, genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle kendine kayran bırakıyor.

GÜZELLİĞİNİN SIRRINI AÇIKLADI

Şıkel'in yaşına ve doğum yapmasına rağmen bu kadar genç, güzel ve diri kalabilmesinin sırrı merak ediliyordu.

Ünlü manken sonunda güzellik sırrını açıkladı.

Çağla Şıkel güzelliğinin sırrını açıkladı

ALTIN SÜT MUCİZESİ

Şıkel, güzelliğini altın süte borçlu olduğunu açıkladı.

Her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve balla hazırlanan altın sütü tüketen ünlü isim, formunu sporla da destekliyor.

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın süt, temelinde anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen zerdeçal bulunan, sıcak süt (veya bitkisel süt) ile çeşitli baharatların (örneğin karabiber, tarçın, zencefil) karıştırılmasıyla hazırlanan geleneksel bir içecektir.

Çağla Şıkel güzelliğinin sırrını açıkladı

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Anti-enflamatuar (iltihap önleyici) etkisi vardır.
Sindirim sistemini destekler.
Uyku düzenini iyileştirebilir.
Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

ALTIN SÜT TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı süt (inek sütü, badem sütü, Hindistan cevizi sütü vb.)
1 çay kaşığı zerdeçal
1 tutam karabiber (zerdeçalın emilimini artırır)
1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)
1/2 çay kaşığı tarçın
1/2 çay kaşığı zencefil
Hazırlanışı

Süt bir cezveye alınır ve kısık ateşte ısıtılır.
Zerdeçal, karabiber, tarçın ve zencefili ekleyerek karıştırılır.
Karışımı birkaç dakika ısıttıktan sonra ocaktan alır ve hafif ılındığında tüketilir.
CHP’de “17’ler” krizi! Gökhan Günaydın imzaya davet etti, hiçbiri icabet etmedi
Savcılık harekete geçti: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması!
İstanbul Valisi yeni kararı duyurdu: Motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması...
Deprem bölgesinde seferberlik sürüyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı
Fransız dergiden çarpıcı Başkan Erdoğan kapağı: Yeni dünya düzenine yön verecek lider!
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
'Yat'mıyoruz üretiyoruz! Türkiye mega yat imalatında dünyada 2. sıraya yükseldi...
Bayraktar TB2T-AI gökyüzüyle buluştu: Muharebe sahasında yeni dönem!
TÜBİTAK'tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor...
'Panel' soruşturmasında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Pes dedirten mesajlar: Bu sefer pis para vuracağız!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 848 bin 766 işlem yapıldı
Kırmızı ette fırsatçılar yine sahnede! WhatsApp ve Facebook’ta grup kurdular
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tepki! 'Bizi rezil etmeyin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı! 'Yeni bir dönemin kapılarını açacağız'
Dışişleri Bakanı Fidan: Barış, ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmedikçe kalıcı olamaz
Ahmet Özer’in soruşturması tamamlandı: 15 yıla kadar...
Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Barışın anahtarı Türkiye! Rusya Ukrayna görüşmelerinde kritik ziyaret: Lavrov Ankara’ya geliyor
Sürücüler dikkat! 6 İlde ağır taşıtlara trafik yasağı
Bakanlıktan Google kullanıcılarına flaş karar: Resmen yasaklandı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Netflix’ten büyük adım: O ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak!

Netflix’ten büyük adım: O ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak!

İstanbul'da pembe bulutlar! Görüntünün sebebi belli oldu

İstanbul'da pembe bulutlar! Görüntünün sebebi belli oldu

Valilik uyardı: O araçların trafiğe çıkması yasaklandı!

Valilik uyardı: O araçların trafiğe çıkması yasaklandı!

Apple'dan iOS 18.3 kararı: İmzalama durduruldu mu?

Apple'dan iOS 18.3 kararı: İmzalama durduruldu mu?

Google'dan Gemini değişikliği:O telefonlardan kaldırıldı!

Google'dan Gemini değişikliği:O telefonlardan kaldırıldı!