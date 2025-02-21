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Yeni dizisi olay oldu!

Kızıl Goncalar dizisinde ‘Hande’ karakterine hayat veren başarılı oyuncu Duygu Sarışın gündemden düşmüyor..

Ekleme: 21.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşında, nereli? Duygu Sarışın hangi dizilerde oynadı?
Kızıl Goncalar dizisinde ‘Hande’ karakterine hayat veren başarılı oyuncu Duygu Sarışın gündemde. Cennetin Sırları dizisi ile oyunculuk kariyeri başlayan Sarışın’ın hayatı merak konusu oldu. Üniversite yıllarında İzmir Devlet Tiyatrosu’na girerek oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı deneyimi kazanan ünlü isim, daha birçok yapımda rol aldı.


Yeni dizisi olay oldu!

Peki, Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşında, nereli? Duygu Sarışın hangi dizilerde oynadı?
Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde oynayan başarılı oyuncu Duygu Sarışın’ın kariyeri merak ediliyor. Cennetin Sırları, Kaçak Gelinler, Ertuğrul 1980 gibi yapımlarda rol alan Sarışın, üniversite yıllarında oyunculukla ilgilenmeye başladı. Televizyon dizilerinin yanında dijital platformlarda yayınlanan yapımlarda da oynayan Sarışın, 2021 yılında Netflix’teki ‘Kin’ dizisinde Burcu karakterine hayat verdi. Peki, Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşında, nereli? Duygu Sarışın hangi dizilerde oynadı?

DUYGU SARIŞIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Duygu Sarışın, 24 Ekim 1987 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Lise eğitimini 2005 yılında İzmir Özel Türk Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, önce İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümüne girdi, ardından 9 Eylül Üniversitesi İç mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında İzmir Devlet Tiyatrosu’na girerek oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı görevlerini de üstlenen Duygu Sarışın, birçok yapımda rol aldı.

DUYGU SARIŞIN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Duygu Sarışın’ın rol aldığı yapımlar şöyle:
Cennetin Sırları
İnadına Yaşamak
Güneşi Beklerken
Kaçak Gelinler
Rengarenk
Darbe
Lal
Nebiliyim
Ertuğrul 1980
İçerde
Ufak Tefek Cinayetler
Kin
125 Yılın Hikayesi
Darbe
Kızıl Goncalar
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