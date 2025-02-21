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Sabancı Ailesi'nin mutlu anları

İş insanı Hacı Sabancı ile evli olan Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından kızı Arzu Alara'nın yeni fotoğrafını paylaştı.

Ekleme: 21.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
2017 yılından beri birlikte olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti 2021 yılında dünya evine girdi.
Sabancı çifti, 15 Ağustos 2023'te kızları Arzu Alara'yı kucaklarına aldı.
Şimdilerde 1.5 yaşında olan Arzu Alara Sabancı, sosyal medyada büyük bir ilgi görüyor.

Sabancı Ailesi'nin mutlu anları




MİNİK SABANCI
Instagram'ı aktif olarak kullanan 31 yaşındaki Nazlı Sabancı'nın kızı Arzu Alara ile birlikte yaptığı yeni paylaşım beğeni topladı.
Sabancı, kızı Arzu Alara'nın yeni fotoğrafını 'Prenses' notuyla nazar boncuğu emojisiyle birlikte paylaştı.
İşte son hali...

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