Anne olmak için gün sayıyor!

Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy baba olmak için gün sayıyor. Eşi Buse Arslan hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

İki ünlü oyuncu Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, dizi setinde yaşadıkları ilişkinin ardından 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.Ünlü çift, sevenlerine müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda verdi.Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, ilk çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyurdu.Kız bebek bekleyen Buse Arslan, bugün pembeler içinde ve büyüyen karnıyla kameraların karşısına geçti.