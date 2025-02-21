  • USD: 36,31 - 36,37
  • EURO: 38,04 - 38,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aleyna Tilki kahvehaneye gitti!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin kahvehanede amcalarla birlikte verdiği pozlar olay oldu.

Ekleme: 21.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Yaptığı ve söylediği her şeyle gündem olan Aleyna Tilki, son olarak 'Bekleyenim' isimli şarkısını sevenlerine sunmuştu. Şarkıya çektiği klibiyle olay olan Tilki, şimdi ise soluğu kahvehanede aldı.

Aleyna Tilki kahvehaneye gitti!

AMCALARLA POZ

Düğmeleri açık kot, bir tişört ve pembe pelüş şapkasıyla kahveye giden ünlü şarkıcı, kahvedeki amcalarla birbirinden ilginç pozlar verdi. Pozları ise kısa sürede gündem oldu.

Cevapsız Çınlama şarkısıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki'ye yorum yağdı.

Aleyna Tilki kahvehaneye gitti!
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tepki! 'Bizi rezil etmeyin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı! 'Yeni bir dönemin kapılarını açacağız'
Dışişleri Bakanı Fidan: Barış, ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmedikçe kalıcı olamaz
Ahmet Özer’in soruşturması tamamlandı: 15 yıla kadar...
Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Barışın anahtarı Türkiye! Rusya Ukrayna görüşmelerinde kritik ziyaret: Lavrov Ankara’ya geliyor
Sürücüler dikkat! 6 İlde ağır taşıtlara trafik yasağı
MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
İETT otobüsleri yolda kaldı! Şoför ve yolcular isyan etti: Akşamdan beri hiç tuzlama yapılmamış
Bakan Ersoy duyurdu! Ocak ayında rekor geldi
Bakanlıktan Google kullanıcılarına flaş karar: Resmen yasaklandı
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! PKK/KCK mensubu zehra sbat ve Serhat Erdoğan etkisiz hale getirildi
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında son durum
Alparslan Bayraktar: Elektrik ve doğalgaz nisana kadar zam yok
İstanbul'da okullar tatil edildi
Tarihi zirve! Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! Soruşturma detayları ortaya çıktı
Bakan Uraloğlu 5G için tarih verdi: Statlarda bu akşam denemesini yapacağız
Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Fırat Sarı’nın avukatından skandal talep: Tüm ölümlerle ilgili…
Akdeniz'de skandal anlaşma! MSB kaynaklarından açıklama geldi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Instagram yeni özellik getirdi! Doğrudan mesajlar için yeni dönem

Instagram yeni özellik getirdi! Doğrudan mesajlar için yeni dönem

İstanbul'da pembe bulutlar! Görüntünün sebebi belli oldu

İstanbul'da pembe bulutlar! Görüntünün sebebi belli oldu

Valilik uyardı: O araçların trafiğe çıkması yasaklandı!

Valilik uyardı: O araçların trafiğe çıkması yasaklandı!

Apple'dan iOS 18.3 kararı: İmzalama durduruldu mu?

Apple'dan iOS 18.3 kararı: İmzalama durduruldu mu?

Google'dan Gemini değişikliği:O telefonlardan kaldırıldı!

Google'dan Gemini değişikliği:O telefonlardan kaldırıldı!