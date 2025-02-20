Ünlü oyuncu kaza geçirdi

Ekranların sevilen dizilerinden Teşkilat'ın yıldızı ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, sete giderken trafik kazası geçirdi.

Ekranların başarılı oyuncularından Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisiyle ekranlara dönmüştü. Yakışıklı oyuncudan hayranlarını telaşlandıran bir haber geldi.



Çekim için sete giden ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, trafik kazası geçirdi.



ARKADAN ÇARPTI



Sarıtaş'ın otomobiline başka bir araç arkadan çarptı. Kaza nedeniyle maddi hasar meydana gelirken ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.