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Paris tarzı yıktı geçti!

Fransa'ya giden Serenay Sarıkaya tarzıyla yine beğeni topladı. Sokakta poz veren ünlü oyuncunun fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

Ekleme: 20.02.2025 - 10:26 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile 'Reklam aşkı' iddialarıyla gündemden düşmüyordu.

Paris tarzı yıktı geçti!

PARİS GÜNLERİ

En son sevgilisiyle 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı yapan güzel oyuncu, Paris'te ortaya çıktı.

Her zaman fit görüntüsüyle görmeye alışık olduğumuz Sarıkaya'nın fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Paris tarzı yıktı geçti!
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