Paris tarzı yıktı geçti!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile 'Reklam aşkı' iddialarıyla gündemden düşmüyordu.En son sevgilisiyle 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı yapan güzel oyuncu, Paris'te ortaya çıktı.Her zaman fit görüntüsüyle görmeye alışık olduğumuz Sarıkaya'nın fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.