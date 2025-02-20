Metrodan paylaşım yaptı

İstanbul kar altında..Megakentte beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor.Etkisini artıran kar yağışı, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.Kentteki trafik yoğunluğu akşam saatleri itibarıyla yüzde 90'ın üzerine çıkarken, karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler araçlarını bırakarak toplu ulaşıma yöneldi..Araçlarını bırakanlar arasında ünlü şarkısı Edis Görgülü de yer aldı..Trafik sıkışıklığından kaçınmak isteyen Edis, metroya binmeyi tercih etti.O anları sosyal medya hesabından, “Düştük yollara” notuyla paylaşarak takipçilerine gösterdi.