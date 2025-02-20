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Merve Boluğur'dan estetik açıklaması

Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz ünlü oyuncu Merve Boluğur, dizi ve filmlerde yer almasa da magazin gündeminde kendine yer bulmayı her zaman başarıyor. Boluğur son açıklamasıyla yine konuşuldu.

Ekleme: 20.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Şu sıralar eski eşi şarkıcı Murat Dalkılıç'la yeniden bir araya geldikleri iddiasıyla konuşulan Merve Boluğur, yaptığı her açıklamayla dikkat çekmeye devam ediyor.

37 yaşındaki Merve Boluğur, bu zamana kadar hiç estetik yaptırmadığını söyledi.

"SADECE YÜZÜMÜ YIKIYORUM"

Boluğur, "Estetiğe ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Her şeyim Allah vergisi. Sadece geceleri yüzümü özenle yıkıyorum o kadar." dedi.

Hayatında kimsenin olmadığını da söyleyen Boluğur, "Kalbimi aşka kapamadım, sadece artık daha seçiciyim." diye konuştu.
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