Barış Falay’ın eşi kendisinden de ünlü!

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler için geri sayım tamamlandı. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin kibirli eniştesi Barış Falay'ın hayatı ise merak edildi. Koray Gündoğan karakterini canlandıran ünlü oyuncunun hakkında araştırma yapanlar ise Falay'ın 19 yıllık eşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Barış Falay'ın oğlunun annesi Bir İstanbul Masalı'nın yıldızı çıktı. Bakın Barış Falay hangi ünlü oyuncuyla evli...

Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi dizilerde ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye adlı dizide canlandırdığı Mücahit (Müco) karakteri ile oldu. "Ezel" dizisinde "Kerpeten Ali Kırgız" rolünü canlandırdı.Son adresi Kardelenler olan yetenekli oyuncunun özel hayatı da ilgi çekti. Ünlü oyuncunun hakkında araştırma yapanlar ise Falay'ın 19 yıllık eşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Barış Falay'ın oğlunun annesi Bir İstanbul Masalı'nın yıldızı çıktı.İşte Falay'ın eşi...