Takipçilerinden yardım istedi!

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Gizem Karaca, hayvanlara olan düşkünlüğüyle biliniyor.Geçtiğimiz günlerde karnı burnunda bir pozunu yayınlayarak bebek beklediklerinin müjdesini veren oyuncu, bu sefer de takipçilerine seslendiği paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.Oyuncu, bir aracın çarptığı köpeğin tedavisini üstlenerek sahiplendi.Ancak evinde 2 köpeği daha bulunan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından yeni sahiplendiği köpeğini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Evet böyle bir şey oldu. 2 hafta önce önümde araba çarpıp kaçtı. 2 haftadır belediyede tedavisini tamamladı ve bugün gidip sahiplendik.Ama arkadaşlar bizim Gofi ve Becks'le alışmaları çok zor gibi duruyor. 2 saattir tasmalarla sokakta gezdirerek alıştırmaya çalıştık, bahçeye girdiğimiz an canavarlaştılar. Bana yardım edebilecek olan varsa yazın!"