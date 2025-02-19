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Hadise korku dolu anlar yaşadı

En son Bursa'da konser veren Hadise'nin korku dolu anları gündem oldu! Sahneye çıkan erkek hayranı yüzünden panik oldu.

Ekleme: 19.02.2025 - 10:09 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Hadise, hem şarkıları hem tarzı hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Son dönemlerde Esas Oğlan'daki oyunculuğu ve sevişme sahneleriyle gündem düşmeyen Hadise, O Ses Türkiye'nin başlamasıyla birlikte de dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle Melike Şahin'le olan diyalogları ve kıskandığına dair iddiaları ile konuşulmuştu.

ÇOK KORKTU

Ünlü şarkıcı Hadise, Bursa konserinde zor anlar yaşadı. Bir hayranı sahneye atladı ve Hadise'ye sarılmaya çalıştı.

Ünlü şarkıcı ne yapacağını bilemedi, çığlık attı.

Hadise korku dolu anlar yaşadı


Hadise korku dolu anlar yaşadı

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