Evlilik iddialarını yalanladı

Kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, bakıcısı Tuğçe Korkmaz ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.Yoğun sahne maratonu devam eden İbrahim Tatlıses, Almanya’da verdiği konserlerden son yurda döndü.Havaalanında asistanı Tuğçe Korkmaz’la görüntülenen sanatçı, dini nikâh kıydıkları iddiasına yanıt verdi.İddiaları yalanlayan İbrahim Tatlıses, şunları söyledi:“Benim nikahlı karım değil, bunu her zaman söylüyorum. Adam gibi bakıyor bana, adam adam. Tuğçe Hanım benim yardımcım, elim ayağım.”