Doğum gününü böyle kutladı

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisi için yaklaşık üç aydır ülkesi Arjantin'de olan Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.Wanda Nara ile olayları ve atışmalarıyla sık sık gündem olan futbolcu, yeni sevgilisi China Suarez'i de yanında getirdi.Şu sıralar özel hayatında çok mutlu olan Icardi, bugün 31 yaşına girdi.'MUTLU YILLAR AŞKIM'Galatasaray'ın şu sıralar sakat olan golcüsü Mauro Icardi'nin doğum gününü sevgilisi China Suarez, yayınladığı video ile kutladı.Suarez, videoya “Söze gerek yok. Mutlu yıllar aşkım” notunu düştü.