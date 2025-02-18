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Yeni imajı herkesi şaşırttı!

Uzun saçlarından vazgeçen ünlü oyuncu Birce Akalay sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.

Ekleme: 18.02.2025 - 10:03 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Son günlerin en dikkat çeken yapımlarından Mezarlık dizisinin ikinci sezonunun yayını için gün sayan ünlü oyuncu Birce Akalay, imaj değişikliğine gitti.

YENİ İMAJ YAYINLANDI

Bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay yenilendi. Dizisinin yeni sezonu için gün sayan Akalay, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.

40 yaşındaki oyuncu, yeni tarzını da Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Uzun saçlarından vazgeçen Birce Akalay, saçlarını kısacık kestirdi. Oyuncunun yeni haline sevenlerinden yorum yağdı. Akalay'ın yeni saçları pek beğenilmedi.

Yeni imajı herkesi şaşırttı!
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