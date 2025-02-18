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Ünlü oyuncu son durumunu açıkladı

Kızıl Goncalar setinde fenalaşan Özcan Deniz, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği yönünde çıkan haberlerin ardından Deniz, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ekleme: 18.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde rol alan ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz uzun süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Daha önce ağabeyi ve kız kardeşi ile sorun yaşayan Deniz, bu kez annesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettirdi.

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı talep etmişti.

"HER ŞEY GERİDE KALDI"

Özcan Deniz'in hakkında çıkan haberleri gördükten sonra fenalaşarak Kızıl Goncalar setinde bayıldığı ve kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Sağlık durumu merak edilen Özcan Deniz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara, tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorum sevgili Bingür Sönmez'in müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda."

Ünlü oyuncu son durumunu açıkladı

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