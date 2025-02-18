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O paylaşım hakkında konuştu!

Aşk paylaşımı 1 milyona yakın beğeni alan ünlü oyuncu Furkan Andıç, açıklama yaptı.

Ekleme: 18.02.2025 - 10:17 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
2019 yazında aşk yaşamaya başlayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan Instagram'da ilk paylaşım geldi. Aybüke Pusat, 14 Şubat Sevgililer Günü yaptığı paylaşımı olay oldu.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın romantik kareleri 1 milyona yakın beğeni aldı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptıktan sonra Furkan Andıç ilk kez havalimanında görüntülendi.

"GÖSTERDİK"

2.sayfa muhabirinin sorusunu yanıtlayan Furkan Andıç, "Söylenecek bir şey yok zaten gösterdik. Dostum bunları konuşmak için çok yorgunum. Yorucu bir gün geçti, yol da yorucuydu. Geçmiş 14 Şubatınız da kutlu olsun." dedi.

O paylaşım hakkında konuştu!
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