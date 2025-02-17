Ünlü oyuncu motorcu oldu!

Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren genç yetenek Mina Demirtaş, kendisinden konuşturmaya devam ediyor.Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkatleri çekmeyi başaran Mina Demirtaş, her hafta performansıyla kendinden söz ettiriyor."TRAFİĞE KAPALI"Güzelliğiyle de gören herkesi büyüleyen Demirtaş'ın motosiklet üzerindeki son pozları olay oldu. Genç yetenek, "Not: Set arası trafiğe kapalı alanda çekilmiştir." notuyla motorcu tarzını paylaştı.Sosyal medyada gündem olan fotoğraflarına yorum yağdı.