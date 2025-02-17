Tuğçe Tayfur'dan aile paylaşımı!

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un merak edilen vasiyeti açıklandığında şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından açıklama yaparak duruma tepki göstermişti.Babasının vefatının ardından sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmaya başlayan Tuğçe Tayfur'un eşiyle sorunlar yaşadığı ve boşanma aşamasına geldikleri iddia edilmişti.Tayfur, eşi Muhammet Aydın ve kızı Lina'nın yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.Tayfur, gönderisine kırmızı kalp emojisi koyarak ''Güzel yazılar yaz tüm ümmeti çocuklara Allah'ım'' notunu yazdı.