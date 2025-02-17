Demet Akalın'dan Özcan Deniz'e destek!

Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı tartışmalarla magazin dünyasında sıkça gündeme geliyor.Ünlü şarkıcı, başta ağabeyi olmak üzere ailesiyle yaşadığı sorunları paylaşırken, son olarak annesi Kadriye Deniz ile karşı karşıya geldi.Kadriye Deniz, oğluna ve gelinine karşı şiddet ve sözlü tehdit iddialarıyla uzaklaştırma kararı talep etmiş ve mahkeme süreci başlamıştı.Yaşanan olayların ardından Özcan Deniz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak annesine dolaylı bir şekilde yanıt verdi.Deniz, Enfal Suresi’nin 30'uncu ayetini alıntılayarak, "Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır" ifadelerini paylaştı.Tüm bu yaşananların üzerine Özcan Deniz'e ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan destek geldi. Gerek paylaşımları gerek açıklamaları ile adından söz ettiren Demet Akalın, Özcan Deniz'i dinlemeye gitti.Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Demet Akalın, "Büyük Özcan Deniz... 10 numara adamdır" notunu düşerek dostuna destek verdi.