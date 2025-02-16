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Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarının odağındaki menajer Ayşe Barım ile ilgili yürütülen soruşturmada ifade veren oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir'le yaşadığı aşkın reklam olduğu öne sürüldü. Uzun bir süre magazin manşetlerinde yer alan iddia sonrası ikiliden dikkat çeken bir hamle geldi. Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Demir, sevgilisi Sarıkaya'yı öpmelere doyamadı. Ancak ikilinin görüntüleri çoğu sosyal medya kullanıcısına inandırıcı gelmedi.

Ekleme: 16.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 16.02.2025 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkının reklam olduğu iddia edildi. Ayşe Barım'la ilgili yürütülen soruşturmada geçen haftalarda ifade veren Sarıkaya, Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, menajerinin bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu ayrıca bir iş adamından menajeri Ayşe Barım'ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de bir para almadığını belirtti.
Söz konusu iddiaların ardından çok fazla kamera önüne çıkmayan Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Mert Demir, Serenay Sarıkaya'yı öptüğü bir videoyu Instagram hesabında kalp emojisi ile yayınladı.
Sarıkaya da Demir'in 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımı kendi sayfasında yayınladı.

Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!




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