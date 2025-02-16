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Özcan Deniz’e uzaklaştırma talebi

Samar Dadgar ile 2023 yılında evlenen ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, son dönemlerde ailesi ile yaşadığı sorunlarla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Deniz, dün annesi Kadriye Deniz'in gelini Samar Dadgar'a şiddet uyguladığı iddialarıyla magazin manşetlerinde yerini aldı. Deniz şimdi ise annesi Kadriye Deniz'in uzaklaştırma talebiyle çok konuşuldu. Öte yandan Deniz, tüm bu iddiaların ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte Deniz ailesinde yaşananlar...

Ekleme: 16.02.2025 - 09:51 Güncelleme: 16.02.2025 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Feyza Aktan ile evliliğinden Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, 2023'te İranlı modacı Samar Dadgar ile evlendi. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, son dönemlerde Deniz'in ailesi ile yaşadıkları sıkıntılarla gündem oldu.

Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlar yaşayan Deniz, yaptığı paylaşımlarda artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyledi. Ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullandı.
Ailesini silen Özcan Deniz hakkında dün ağızları açık bırakan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladı.

Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Üstündağ, şunları söyledi:

"Samar ile ilgili şunu duydum, bana anlatan insanlar.
Feyza Hanım'dan olan oğluna Samar çok güzel bakıyormuş. Ancak son zamanlarda Feyza Hanım'a gittiği için çocuk bir dolduruş olmuş Samar Hanım'a karşı.
Samar da sorun yaşadı zamanında. Özcan Deniz'in annesi ve kız kardeşiyle büyük sorun yaşamıştı. Samar'ın fotoğraflarına dikkat edin, şiş vardır. Bu bana anlatılanlar. Samar, Özcan Bey'in annesinden ve kız kardeşinden şiddet görmüş"

UZAKLAŞTIRMA TALEBİ!

Bu haberin sosyal medyada gündem olmasının ardından konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz oğlu ve gelini hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu.
Magazin D'nin haberine göre; Kadriye Deniz'in avukatı Rukiye Moray Eruzundal konuya ilişkin şunları söyledi:
"Özcan Deniz annesinin evine giderek sözlü tehdit ve şiddette bulundu.
Müvekkilim Kadriye Hanım tek başına yaşayan bir kadındır. Can güvenliği olmadığı için karakola gidip Özcan Deniz ve eşi için hem uzaklaştırma hem de koruma talebinde bulundu.
Özcan Bey'in kendisi ve eşi müvekkilim için iftiralarda bulunmaktadır. Adalet önünde Kadriye hanıma yönelik yapılanların hesabını soracağız"


Özcan Deniz’e uzaklaştırma talebi

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