İdo'ya özel kutlama!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son yıllarda özellikle çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi.Tatlıses bu kez Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'e özel yaptığı paylaşımla çok konuştu.Yasemin Şefkatli ile olan mutlu evliliğini ikizleriyle taçlandıran İdo Tatlıses, 33 yaşına girdi.İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabında oğlu İdo Tatlıses ile verdiği bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.İbrahim Tatlıses paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İdo'm annen seni iyi ki doğurmuş. Seni benim bu hayattaki şansımsın.Beni hiç üzmedin evlat! Allah da seni, eşini ve evlatlarını hiç üzmesin! Doğum günün kutlu olsun oğlum!"Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.