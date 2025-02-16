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Devrim Özkan yeni bir aşka yelken açtı

Çalkantılı bir aşk yaşadığı Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'dan ayrılan oyuncu Devrim Özkan gönlünü Darüşşafaka basketbol takımında forma giyen Luka Brajkovic'e kaptırdı.

Ekleme: 16.02.2025 - 10:36 Güncelleme: 16.02.2025 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Ünlüler dünyasında yeni bir aşk daha doğdu...
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu ve sunucu Devrim Özkan, sosyal medya hesaplarından çift fotoğraflarını silerek ayrılığı doğrulamıştı.
Bir süredir gözlerden uzak olan Özkan, eski ilişkisine ilişkin verdiği demeçle çok konuşulmuştu."SON İLİŞKİN SANA NE ÖĞRETTİ"
Geçen günlerde bir YouTube programında "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusunu yanıtlayan Özkan, "Hayatında ne kadar çok seversen sev ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" diye konuşmuştu.

Devrim Özkan yeni bir aşka yelken açtı


YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
Devrim Özkan yeni bir aşka yelken açtı.
Ünlü oyuncunun, gönlünü Darüşşafaka basketbol takımında forma giyen Luka Brajkovic'e kaptırdığı konuşuluyor.
Brajkovic, Sevgililer Günü'nde Özkan'a bir buket gül yolladı. Özkan da bu çiçekleri Instagram hesabından paylaştı.

Devrim Özkan yeni bir aşka yelken açtı
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