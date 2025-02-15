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Mert Demir'den Serenay Sarıkaya paylaşımı

Ünlü şarkıcı Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile reklam ilişkisi yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim bir ilişkinin içerisindeyim" diyerek iddiaları yalanlayan şarkıcı, Sevgililer Günü'nde romantik bir paylaşımda bulundu.

Ekleme: 15.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın reklam aşkı yaşadığı iddiaları uzun süre gündem olmuştu.

Mert Demir hakkındaki iddialara karşı kendini savunmuştu.

'REKLAM İLİŞKİSİ DEĞİL' DEMİŞTİ

Şarkıcı sosyal medyada yaptığı açıklamada "Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI GELDİ

Bu açıklamasının ardından konuyla ilgili sessizliğini koruyan şarkıcı, Sevgililer Günü'de bir video paylaştı.

Serenay Sarıkaya ise şarkıcı ile verdiği pozu paylaştı.

"DURUŞUMU BOZMAYI HİÇ İSTEMEDİM"

Mert Demir "reklam ilişkisi" iddiaları hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor.

Mert Demir'den Serenay Sarıkaya paylaşımı

"REKLAM İLİŞKİSİ DENDİ"

Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi.

Mert Demir'den Serenay Sarıkaya paylaşımı

"AŞIK OLDUĞUM BİR İLİŞKİNİN İÇERİSİNDEYİM"

Mert Demir açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum.

AYŞE BARIM SORUŞTURMASINDA İFADE VERMİŞTİ

Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada tanık olarak ifade veren Serenay Sarıkaya, reklam aşkı için savcıya, "Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir" demişti.

Sarıkaya devamında da "Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş insanından 5 milyon euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır" demişti.
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