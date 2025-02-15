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Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya çifte kutlama

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımıyla sevgilisi Hakan Sabancı'nın hem doğum gününü hem de Sevgililer Günü'nü kutladı.

Ekleme: 15.02.2025 - 15:41 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Hakan Sabamcı ve Hande Erçel'in ayrıldığı iddia edildi.

İkilinin uzun zamandır birlikte fotoğraf paylaşmaması da bu söylentilere neden olurken, Hande Erçel ise sessizliğini bozdu.

Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisinin 34'üncü yaş gününü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Sabancı ile birlikte çekilen fotoğraflarını art arda paylaşan ünlü oyuncu, mesajında duygularını şu sözlerle dile getirdi;

"İyi ki doğdun sevgilim. Her yaşında daha da artarak"

SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI DA GELDİ

Oyuncu, Sevgililer Günü’nü de unutmadı.

Erçel, son olarak Hakan Sabancı'yı öptüğü romantik bir kareyi takipçileriyle paylaştı ve altına, "Sevgilim" notunu düştü.

Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya çifte kutlama

Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya çifte kutlama
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