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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan aşk pozu

İhanet iddiaları yüzünden ayrıldığı iddia edilen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Sevgililer Günü'nde yaptıkları paylaşım ile söylentilere nokta koydu.

Ekleme: 15.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık 4,5 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın bir kez daha ayrıldıkları iddia edildi.

Öyle ki bu ayrılığın arkasında da ihanet olduğu söylendi.

Ancak çift, bu kez söylentilere ses kalmadı.

UZUN BİR ARADAN SONRA İLK KEZ

Sevgililer Günü'nde yaptıkları paylaşımla haklarındaki iddialara noktayı koydu.

Ayrıca, ikili bu paylaşımla uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte bir gönderi yayımlamış oldu.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan aşk pozu

İHANET İDDİASI BARIŞMADAN SONRA GELDİ

Geçtiğimiz yılın başında ayrılan ancak Mayıs ayında yeniden bir araya gelen çift, ilişkileriyle sık sık gündeme gelmişti.

Son olarak, Furkan Andıç’ın Aybüke Pusat’a ihanet ettiği öne sürülmüş ve ayrılacakları iddia edilmişti.
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