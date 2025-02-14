Verdiği kilolar dikkat çekti

Eski halinden eser kalmayan ünlü komedyen Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle çokça konuşulmuştu."ÖYLE BİR ALET VAR"Sezer'in yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü isim bu iddialara ise 'Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir yanıt vermişti.Verdiği kiloları sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söyleyen Şafak Sezer şimdi de bir film galasında görüntülendi.İspanyol paça takım elbise ve gözlükleri ile galaya gelen ünlü isim bu haliyle sosyal medyada gündem oldu.