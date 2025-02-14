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Ünlü oyuncu Ordu'ya geliyor!

Hollywood camiasında "Sinema dahisi" olarak anılan ünlü yönetmen Christopher Nolan, yeni filmi ‘The Odyssey’in bir bölümünü Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu’nda çekeceğini açıkladı.

Ekleme: 14.02.2025 - 11:54 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin yeşil cenneti Ordu'yu Hollywood heyecanı sardı...

Eşsiz güzellikleri ve tertemiz havasıyla hayranlık uyandıran Ordu'nun şöhreti, okyanusları aştı.

Hollywood camiasının ünlü yönetmenlerinden Christopher Nolan'da yeni filmi için Ordu'yu tercih etti...

ORDU'DA HOLLYWOOD HEYECANI

2024'te 7 dalda Oscar ödülü kazanan 'Oppenheimer' dilminin Yönetmeni Christopher Edward Nolan (55), 2026 yılında gösterime çıkaracağı yeni filmi 'The Odyssey'nın bir bölümünü Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Yarımadası’nda çekeceğini açıkladı.

YASON BURNU MANZARASI BEYAZ PERDEYİ SÜSLEYECEK

Christopher Nolan Art & Updates isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yason Burnu Yarım Adası ve ünlü yönetmenin fotoğrafı paylaşılarak, "Christopher Nolan'ın bir sonraki filmi 'The Odyssey' için bazı sahneler, Türkiye'nin Ordu ilinin Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'nda çekilecek" ifadelerine yer verildi.

FİLM KADROSU HOLYYWOOD YILDIZLARIYLA DOLU

Filmin kadrosunda Charlize Theron, Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway ve Robert Pattinson gibi Hollywood yıldızları bulunurken, filmin konusunun ise Truva Savaşı'ndan sonra Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu ve eşi Penelope ile yeniden bir araya gelmesini konu ettiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Ordu'ya geliyor!

EN ÜNLÜ FİLMLERİ

Ünlü yönetmenin dünyaca bilinen bazı filmleri ise şu şekilde:

Batman serisinin bazıları, Yıldızlararası, Prestij, Başlangıç, Dunkirk, Oppenheimer, Akıl Defteri, Tenet, Süper Man Çelik Adam, Memento.

KARADENİZ'İN ALTIN POSTU: YASON

Coğrafi özellikleriyle doğal liman özelliği taşıyan, 2300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzlarının kalıntıları bulunan Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yerlerden olduğu biliniyor. Su sporları ve dalış için tercih edilen yarımada, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve bir deniz feneriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olması nedeniyle tarihi ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutuyor.

Öte yandan film çekimleri için şuan resmi bir başvurunun yapılmadığı belirtildi.
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