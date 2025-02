Sibel Can gündem oldu

Yıllar sonra piyasaya çıkardığı kariyerinin 24’üncü albümü için kamera karşısına geçen Sibel Can, kıyafetleriyle gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, 5 yıl sonra albüm çıkardı. Albümü için özel hazırlanan ünlü şarkıcı kamera karşısına geçti.Sık sık sahne tarzıyla gündem olan Can, bu defa kapak fotoğrafları için tercih ettiği kıyafetlerle konuşuldu.LADY GAGA GİBİ OLDUÖnce siyah bir yorganı andıran kıyafetiyle poz veren Can, daha sonra dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'yı andıran bir kostümle karşımıza çıktı.Ünlü şarkıcının hiç beğenilmeyen kostümleri sosyal medyada gündem oldu. Can'a hiç beğeni yorumu gelmedi.