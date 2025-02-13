Yıllar sonra buluştular!

Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ve Törpü’sü yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin karesi sosyal medyada gündem oldu.

Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından Hayat Bilgisi, zaman zaman oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.Bir dönemin sevilen gençlik dizilerinden olan 'Hayat Bilgisi', Gökçe Bahadır ve İpek Erdem gibi isimlerin yıldızını parlatmıştı.Gökçe Bahadır 'Törpü Yeliz', İpek Erdem ise 'Barbie Gamze' rolünü canlandırmıştı. Ünlü oyuncular, yıllar sonra bir araya geldi. İkili, buluşmalarına dair anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.İkilinin uzun süre sonra buluşması, sevenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.Bahadır'ın İpek Erdem'le olan resmini paylaşıp 'Merhaba Barbie' notunu düşmesi görenleri maziye götürdü.