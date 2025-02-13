  • USD: 36,03 - 36,09
  • EURO: 37,37 - 37,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Yakışıklı güvenlik' cezayı yedi!

Sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammed Sürmeli'ye aracında mevzuata aykırı ışık donanımı bulundurduğu ve usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle toplam 142 bin 255 lira trafik cezası verildi.

Ekleme: 13.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.

İncelemelerde, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğu tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen sürücü Muhammed Sürmeli (32) yakalandı.

"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sürmeli'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.

Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.
Bodrum'da bir kez daha isale hattı patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dünya gündeminde: “Büyük anlaşma imzalandı!”
Binance TR’den Sevgililer Günü Uyarısı
Türkiye Adaqlet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
CHP'li İBB'nin şoförleri yine formunda! Otomobile çarptı!
Bayraktar TB3 için ilk ihracat anlaşması: Endonezya 60 adet satın alacak
Skandal ‘Gazze planı’na Beyaz Saray desteği: Barış getirecek!
İzmir Körfezi alarm veriyor! CHP’li belediyenin umursamazlığı vatandaşı isyan ettirdi
CHP’de bir skandal daha! İlçe başkanından eski sevgiliye şantaj: Müstehcen fotoğraflarını yayınlarım
2024'de hakkında yakalama kararı bulunan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
Osman Gökçek'ten Ali Mahir Başarır'a tepki! 'Balya balya paralar araştırılmasın istiyorsunuz'
Bakan Kacır'dan heyecanlandıran 'Gökdoğan' açıklaması
Mehmet Sevigen'den CHP'deki 'ön seçim' krizine ilişkin açıklama: İmamoğlu ile Yavaş arasında kargaşa göreceğiz
Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem!
CHP'li belediyelere terör soruşturmasında yeni detaylar: Firari isimlerle yoğun irtibat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 48 bin 222'ye yükseldi
Gazze’de ateşkes askıda kaldı! Hamas’tan flaş açıklama: Trump başarısız olacak!
AK Parti'de slogan belli oldu!
Zelenskiy: Avrupa, ABD olmadan Ukrayna'nın güvenliğini garanti edemez
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Apple'ın ekran tedarikçisinde sorun: iPhone üretimi risk altında

Apple'ın ekran tedarikçisinde sorun: iPhone üretimi risk altında

İskenderun'da endişelendiren görüntü: Deniz çekildi

İskenderun'da endişelendiren görüntü: Deniz çekildi

Aydın'da otomobilden Bizans hazinesi çıktı: Değeri 200 bin dolar

Aydın'da otomobilden Bizans hazinesi çıktı: Değeri 200 bin dolar

Google Gemini güncellendi! İşte yeni özellik

Google Gemini güncellendi! İşte yeni özellik

ChatGPT’ye Fransa'dan yeni rakip geldi! Büyük ses getirecek...

ChatGPT’ye Fransa'dan yeni rakip geldi! Büyük ses getirecek...