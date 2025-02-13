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Beyaz Gazete
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Ünlü çift boşanacak mı?

Boşanma iddialarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Pelin Akil'den yeni paylaşım geldi.

Ekleme: 13.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasının mutlu evlilikleriyle dikkat çeken oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanacakları konuşuluyordu. Anıl Altan ile Pelin Akil, basında çıkan haberleri kesin dille yalanlamıştı.

Sık sık eşi olmadan mekanlarda görüntülenen Pelin Akil'in eşiyle hiç paylaşım yapmaması da boşanma iddiasını güçlendirdi.

SESSİZCE İLERLİYORLAR

Geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia daha ortaya atılmıştı. Ünlü çiftin 1 ay önce boşanma kararı aldığı ancak bu süreci sessiz sedasız yürütmeyi tercih ettiği ortaya çıkmıştı.

Ortaya atılan iddiaların ardından Pelin Akil'den şaşırtan bir hamle geldi.

"NEREDESİN?"

Arabasının içinden şarkı söyleyerek paylaşım yapan Akil, Ayşen’in "Neredesin" şarkısını seslendirdi.

Ünlü çift boşanacak mı?
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