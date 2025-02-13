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İlyas Yalçıntaş zor günler geçiriyor

Son dönemin popüler şarkıcılarından İlyas Yalçıntaş, yabancı uyruklu bir kadına mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 13.02.2025 - 10:03 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın, İran uyruklu Mahsa H.'ye mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

'BU SADECE HAKARET DEĞİL'

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken esasa ilişkin ifadesinde, ‘'Sanık İlyas Yalçıntaş'ın tanınmış bir kişi olması nedeniyle topluma örnek olması gerekir. Bu olay sadece hakaret dosyası değildir, kadına karşı şiddetin toplumda geldiği noktayı göstermektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz.'' dedi.

'AĞIR TAHRİK VAR'

Sanık Yalçıntaş'ın avukatı Talha Duman ise ‘'Asıl müvekkilimin mağdur olduğu olaylar nedeniyle gerekli suç duyurularımızı yapmıştık. Müvekkil ağır tahrik altında kalmıştır, manevi buhran sonucunda başka bir çaresi kalmadan söz konusu mesajları atmıştır. Beraatini talep ederiz.'' ifadelerini kullandı.

3 BİN 750 TL

Kararını açıklayan mahkeme, sanık İlyas Yalçıntaş'ı ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İlyas Yalçıntaş zor günler geçiriyor
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