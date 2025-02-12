Kadın hayranlarını uyardı!

Türkiye turnesine çıkan ünlü şarkıcı Hadise, hafta sonu Konya ve Kayseri’de konser verdi.Özellikle genç kızların yoğun ilgi gösterdiği konserlerinde Hadise, hayranlarını uyardı.Hadise, “Hepimiz prenses olmayı hak ediyoruz” diyerek “Prenses” şarkısını binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Sanatçı, “Tempomuz çok yoğun ama en mutlu olduğum yerde, sahnede sizlerleyim. Bu muhteşem seyirci için her şeye değer.” sözleriyle seyircisine teşekkür etti.Hadise, iki saat aralıksız süren performansıyla dakikalarca alkışlandı.