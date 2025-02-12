Doğuma gün sayıyor!

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Neslihan Atagül, son olarak Gürcistan’daki bir kanala konuk oldu. Atagül, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

'Fatih Harbiye', 'Kara Sevda' ve 'Sefirin Kızı' gibi dizilerin başrol oyuncularından olan Neslihan Atagül, Gürcistan'da yayınlanan 'With Noe' isimli programa konuk oldu.Atagül, Gürcü sunucu Noe Sulaberidze ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.Oyuncu, röportaj başlamadan önce dua etti. Atagül, “Hissetmediğimi hissetmek istiyorum. Röportajın güzel geçmesi için kendimce dualar ettim” dedi.Bebek heyecanı yaşayan Atagül, “Heyecanlı süreç. Hissetmediğim duyguyu hisseder oldum” diye konuştu.